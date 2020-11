CdS – Inter, Vidal acquisto fallimentare: ieri le scuse, da decidere l’entità della multa

I primi mesi di Arturo Vidal all’Inter non sono di certo andati secondo le aspettative: il centrocampista cileno, a lungo inseguito e richiesto da Conte, non ha fornito prestazioni degne della sua fama, raccogliendo critiche e raggiungendo “l’apice” con l’assurda espulsione rimediata mercoledì sera contro il Real Madrid. Il giocatore, come riportato dal Corriere dello Sport, ha provato a scusarsi con il resto del gruppo: “Il giorno dopo, di solito, è quello delle scuse. E ieri, infatti, puntualmente, sono arrivate quelle di Vidal, […] che si è rammaricato, ha ammesso l’errore, ma ha anche provato a spiegarsi“.

MULTA – “Le spiegazioni, però, non sono giustificazioni. E, infatti, come già trapelato nella serata di mercoledì, il cileno verrà multato dalla società: l’entità della sanzione sarà decisa in base alle giornate di squalifica. Del resto, da un giocatore della sua esperienza, certe reazioni non sono tollerabili“.

ACQUISTO FALLIMENTARE – “Conte lo ha voluto a tutti i costi affinché trasmettesse mentalità vincente e maturità nell’affrontare le situazioni più complicate. Beh, al momento, non si è visto nulla di tutto questo. E proprio in Champions sono arrivate le stecche più pesanti dell’ex-Barça. Basti ricordare il rigore provocato e la disattenzione che, nel primo match del girone, avevano permesso al Borussia Moenchengladbach di ribaltare il vantaggio nerazzurro“.