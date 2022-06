Psg-Chelsea per Skriniar: “Se Milan andasse a Parigi, i Blues chiederebbero all’Inter…”

Ecco il ritorno del Chelsea su Milan Skriniar con Ausilio e Marotta, che pensando alla possibile asta si sfregano le mani

Marco Astori

Il Chelsea è tornato con forza su Milan Skriniar. I Blues hanno in Matthijs De Ligt il loro obiettivo, ma lo slovacco rappresenta un altro nome di assoluto livello e i Blues ci stanno pensando seriamente. C'è però da far fronte alla concorrenza del Psg, come ricorda Tuttosport: "Il nuovo numero uno dei Blues, Todd Boehly, aveva già fatto sapere all’Inter di valutare alcuni giocatori della rosa di Inzaghi, in particolare lo slovacco, Bastoni, Dumfries e De Vrij. L’Inter aveva fatto sapere di non voler inserire giocatori nella trattativa per il belga e aveva chiuso la porta per Bastoni. Su Skriniar era stato esposto il prezzo già mostrato agli altri corteggiatori: 80 milioni.

Con la consapevolezza che a 70 il sì potrebbe arrivare. Questo lo sa anche il Psg che finora non è arrivato a quella cifra, ma si è fermato intorno ai 60 più bonus. Ecco, se con i bonus, possibilmente facili da raggiungere, si arriverà a quota 70 o poco più (meglio), è possibile che l’Inter dia il via libera per Skriniar. Ieri non è arrivato ufficialmente un rilancio del Psg. Le parti si sono sentite, ma per provare a chiudere potrebbe essere fondamentale il ritorno a Milano di Campos, neo ds dei parigini.

Nel frattempo, però, ecco il ritorno del Chelsea con Ausilio e Marotta - oggi e domani impegnati lontano da Milano, rispettivamente a Roma (consiglio federale) e Coverciano - che pensando alla possibile asta si sfregano le mani. Per altro, se alla fine dovesse spuntarla il Psg, che ha offerto a Skriniar un contratto da oltre 9 milioni a stagione, non è da escludere che il Chelsea resti comunque un interlocutore per i dirigenti nerazzurri, visto che potrebbe tornare d'attualità De Vrij come secondo rinforzo per il suo pacchetto arretrato", conclude il quotidiano.