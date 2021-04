Quanto vale l’Inter? Suning lo mette a bilancio: ecco le cifre ufficiali

Ecco quanto vale l'Inter secondo Suning, che ha messo a bilancio il valore della sua partecipazione: le cifre ufficiali

Nell'ultima trattativa per la possibile cessione della società a BC Partners, interessata a rilevare il controllo dell'Inter, Suning si era spinta a chiedere circa 1 miliardo di euro. Cifra considerata troppo alta dal fondo di private equity londinese. Ma è una valutazione che, come scrive Milano Finanza, non è affatto campata per aria: il dato, infatti, dall'ultimo bilancio da Great Horizon, holding lussemburghese tramite cui Suning controlla il 68,55% del club. Suning, inoltre, valuta il suo 68,55% circa 400 milioni. Scrive Milano Finanza: