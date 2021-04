Inter, Pirelli lascia del tutto? Sponsor: corsa a due. C’è un colosso cinese ma…

Imminente l'addio di Pirelli, che potrebbe anche non restare con una collaborazione minore come sembrava in un primo momento

Redazione1908

Sono tanti, e fitti, gli impegni che attendono Steven Zhang al momento del suo ritorno in Italia, fissato per la giornata di domani. Del nuovo finanziamento per l'Inter si è parlato diffusamente ma sul tavolo ci sono anche i rinnovidei giocatori più importanti, da Lautaro e Bastoni, e soprattutto la questione del main sponsor. Una trattativa che si trascina da tempo, visto l'imminente addio di Pirelli. Che potrebbe anche non restare con una collaborazione minore come sembrava in un primo momento.

"Quanto allo sponsor, spiega oggi la Gazzetta dello Sport, "la certezza è che dopo oltre un ventennio sulle maglie per la prossima stagione non ci sarà più Pirelli (che potrebbe uscire del tutto, anche se si era parlato di altra partnership in tono minore). L’Inter pre pandemia puntava ad un accordo che garantisse 30 milioni a stagione, contro gli 11 (più bonus) del vecchio sponsor.

"Ci sono aperte due trattative, una delle quali con un grosso nome cinese, che però avrebbe gli stessi problemi di Suning ad esportare all’estero capitali. Si dovrebbe comunque chiudere, ma non nel brevissimo, per 20-25 milioni a stagione".