Inter, nuovi tamponi per tutti. Domani esito per Skriniar. Sanchez e Sensi…

Radu e Gagliardini potrebbero recuperare per le prossime partite. Ovviamente tutto dipenderà dall’esito del tampone. I risultati arriveranno oggi. Qualora fossero negativi al tampone, domani dovrebbero sostenere gli esami di idoneità fisica. Difficile quindi che siano a disposizione per la gara di sabato contro il Genoa. Se tutto andrà bene il centrocampista nerazzurro potrebbe esserci invece in Champions, martedì, contro lo Shakthar a Kiev.

TAMPONI PER TUTTI – Tutta la squadra è stata nuovamente sottoposta a tampone e tutto il gruppo è in attesa del risultato. Atteso per domani anche il risultato dei test di Skriniar così si capirà quando potrà tornare e mettersi a disposizione anche se da tempo non si allena. Il difensore dovrebbe però esserci col Parma sabato 24.

GLI INFORTUNI – Da valutare sia Sanchez che Sensi. Il cileno oggi è stato sottoposto a terapie e domani si capirà l’entità del problema, potrebbe non esserci sabato. Il centrocampista italiano è affaticato e domani si saprà se potrà esserci sabato a Marassi.

(Fonte: SS24)