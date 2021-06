Joao Mario, intesa totale con lo Sporting: l’Inter attende, ma c’è ottimismo

Il centrocampista portoghese, dopo una stagione in prestito, spinge per rimanere in patria: club al lavoro per trovare un accordo

Fabio Alampi

Proseguono i contatti tra Inter e Sporting per Joao Mario: il centrocampista portoghese, dopo una positiva stagione in prestito nel club dove è cresciuto, spinge per rimanere in patria. I neo campioni di Portogallo intendono accontentarlo, i nerazzurri sarebbero ben felici di liberarsene: volontà che coincidono, e che lasciano pensare che alla fine un accordo si troverà. Nel frattempo, come scrive Tuttosport, si attende la prossima mossa dello Sporting, che ha già raggiunto un'intesa con il giocatore per quanto riguarda l'ingaggio:

"Nella caccia al tesoretto da parte di Marotta, Ausilio e Baccin, sarà fondamentale piazzare bene gli esuberi, a partire da Joao Mario e Nainggolan. Il primo ha in testa solo la permanenza in Portogallo. Per lui i nerazzurri chiedono 8 milioni, cifra che garantirebbe una piccola plusvalenza, dato che il cartellino del centrocampista a bilancio di milioni ne pesa poco più di 6. Attualmente però l'offerta auspicata, non è ancora arrivata. Lo Sporting, che in precedenza aveva pensato di inserire un paio di giovani nell'operazione, dovrà metter mano al portafoglio. Probabile che l'acquisto definitivo venga rateizzato in più anni. Nessun problema per gli emolumenti del calciatore, che tra bonus alla firma e stipendio, spalmerà nelle prossime quattro stagioni l'attuale ingaggio da 2.7 milioni. La trattativa non è conclusa, ma si percepisce ottimismo sul suo esito positivo".