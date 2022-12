Reggina-Inter, probabili formazioni: Inzaghi lancia Lukaku dal 1′ in coppia con Dzeko

Continua l’avvicinamento dell’Inter all’appuntamento del 4 gennaio, quando scenderà in campo contro il Napoli a San Siro. Alle 18 i nerazzurri scenderanno in campo per la quarta amichevole del mese di dicembre, l'avversario è la Reggina. La notizia più importante, come anticipato da FcInter1908, è il ritorno di Romelu Lukaku dal 1' in coppia con Edin Dzeko.