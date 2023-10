Repubblica – Fischietti, ieri alle 12 l’ok. Poi ha fatto tutto la Roma: protesta in Questura e…

La protesta della Curva Nord

La curva nerazzurra ha protestato per l'ennesima difformità di trattamento. Rispetto, per esempio, a quanto successo a Firenze. "I tifosi fiorentini due anni fa accolsero infatti Vlahovic in maglia nera con una valanga di fischietti, senza che il Gos avesse nulla da ridire. E allo stadio entrano regolarmente i tamburi, non meno rumorosi e tecnicamente a loro volta “strumenti che recano molestia”: solo ai tifosi dell’Inter, per la gara con la Roma, sono stati autorizzati 12 tamburi, due grancasse e i megafoni. L’intenzione della tifoseria è di distribuire lo stesso i fischietti. Chi li userà, se la caverà con un’ammenda da 22 euro".