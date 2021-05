Repubblica – Inter, c’è Oaktree: può entrare come socio. E arrivano altre 3 buone notizie

Il fondo californiano Oaktree sembra aver battuto la concorrenza di Bain Capital per chiudere l'operazione di finanziamento dell'Inter.

"Lo schema dell'operazione dovrebbe essere quello disegnato dal term sheet stilato da Goldman Sachs, partner di Suning nella ricerca di capitale fresco: un'iniezione di almeno 270 milioni utile a liquidare il socio di minoranza Lion Rock (titolare del 31 per cento delle azioni) e a garantire la cassa necessaria a far fronte a tutti gli impegni urgenti: gli stipendi dei calciatori, le rate per l'acquisto dei cartellini, i debiti con i fornitori. Non è escluso che il fondo possa entrare anche come socio di capitale", scrive Repubblica.

"Per l'Inter, l'accelerazione nel dialogo col fondo è solo l'ultima di una serie di buone notizie. Il rinvio deciso dalla Figc della scadenza del pagamento degli stipendi di marzo, spostata dal 30 maggio al 24 giugno, ha allontanato il rischio di non potere iscrivere la squadra al prossimo campionato. E nel prossimo mese i nerazzurri, come tutti i club di Serie A, incasseranno anticipi (pari al 5 per cento della quota annuale) da Sky e Dazn per i diritti tv della prossima stagione sportiva. Arriverà subito anche una parte dei premi sportivi per la vittoria dello scudetto e la qualificazione Champions".