Retroscena Inter-Ndombele, tutto saltato per un altro affare. “No di Marotta a gennaio per…”

Nelle scorse settimane, vi avevamo più volte riportato l’interesse dell’Inter nei confronti di Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham. Un interesse effettivamente concreto, come ribadito da Fabrizio Romano per calciomercato.com. L’affare, però, non si è poi concretizzato. Vuoi per le richieste eccessive degli Spurs (60 milioni di euro), vuoi per un altro affare (con firma di Conte) che ha di fatto posto la parola fine sulla trattativa.

Stiamo parlando dell’arrivo all‘Inter di Arturo Vidal, primo nome sulla lista dell’allenatore nerazzurro e vero nome desiderato dal tecnico per rinforzare il centrocampo. Scrive calciomercato.com:

“L‘Inter si è tirata indietro a fronte del prezzo e non intende fare scambi per Skriniar anche a gennaio, lo stesso Ndombele non è più coinvolto nei dialoghi tra Spurs e nerazzurri. Nel frattempo, Tanguy ha riconquistato il mondo Tottenham e anche la stima di Mourinho con cui non c’era feeling nei mesi scorsi. Insomma, tutto capovolto: Ndombele all’Inter per gennaio non si farà“.

(Fonte: calciomercato.com)