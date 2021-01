Reuters – Inter, Bc Partners con Tifosy di Vialli: “Ecco perché”. Nel mirino il 31% di LionRock

Bc Partners ha ingaggiato la società co-fondata da Gianluca Vialli, la Tifosy Capital and Advisory, come consulente per le trattativa in corso per un pacchetto di quote dell’Inter. Lo hanno confermato ben tre fonti all’agenzia di stampa Reuters.

“Tifosy è stata coinvolta per aiutare Bc Partners nelle sue ambizioni”, ha spiegato una fonte. Le fonti confermano l’interesse del fondo inglese per l’Inter. Inizialmente, Bc Partners potrebbe rilevare il 31% in mano in questo momento a LionRock Capital. Al momento, LionRock Capital e Bc Partners hanno preferito non commentare.