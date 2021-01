Sole 24 Ore – La trattativa BC Partners-Inter procede: entra in campo anche Gianluca Vialli

La cessione dell’Inter sta prendendo sempre più corpo e, negli ultimi giorni, sono trapelate nuove indiscrezioni. Carlo Festa, rinomata firma de Il Sole 24 Ore, ha confermato l’entrata in campo anche di Gianluca Vialli.

“Il private equity internazionale Bc partners continua la sua due diligence per acquistare una quota dell’Inter e nelle discussioni con Suning trova un alleato speciale: la società Tifosy Ltd, la piattaforma britannica di crowfunding sportivo e di consulenza su temi di finanza straordinaria fondata da Fausto Zanetton, ex-banker di Morgan Stanley, e dall’ex campione di calcio, Gianluca Vialli e con la presenza di diversi altri soci”, si legge sul Sole 24 Ore.

Tifosy, infatti, negli ultimi giorni starebbe agendo, nella persona di Marco Re, ex Cfo della Juventus, e Fausto Zanetton, da consulente per Bc Partners, quest’ultimo fondo in trattativa con Suning. Re è diventato da poco head della filiale italiana di Tifosy Italy, già protagonista nel settore del calcio, avendo curato la trattativa per l’acquisizione da parte del magnate americano ma di origine russe Knaster del Pisa e, prima ancora, nelle discussioni, non andate a buon fine, con il patrton della Sampdoria Ferrero per l’acquisto del club doriano.