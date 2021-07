Inter, fase calda per il rinnovo di Brozovic. “E Inzaghi è già stato molto chiaro”

La prossima settimana ci sarà un contatto con il padre per discutere del rinnovo del contratto del croato in scadenza nel 2022

Uno dei temi più caldi in viale della Liberazione in questi giorni è sicuramente quello legato al rinnovo di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato andrà infatti in scadenza a giugno 2022 e nelle intenzioni dell'Inter c'è quella di rinnovare assolutamente il proprio perno di centrocampo. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "La prossima settimana ci sarà un contatto con il padre per discutere del rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. Ancora da capire se sarà in presenza (ipotesi più probabile), oppure se il colloquio si svolgerà a distanza. La sostanza non cambia: l’Inter vuole proseguire un rapporto che dura ormai dal gennaio 2015, ma vuole anche capire quali siano le intenzioni di Brozovic, in particolare dal punto di vista economico, alla luce della situazione dei conti nerazzurri. I primi segnali sono stati positivi.