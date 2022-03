Inter, definito il rinnovo di Brozovic: entro sabato l’annuncio, cifre e dettagli

Accordo raggiunto tra il club nerazzurro e il centrocampista croato, assistito da un nuovo agente nella parte finale della trattativa

Il momento tanto atteso da tutti i tifosi dell'Inter sta per arrivare: Marcelo Brozovic sta per rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno. L'accordo, ormai raggiunto da tempo, verrà formalizzato in questi giorni, con ogni probabilità già entro sabato. Così scrive il Corriere dello Sport: "La Brozovic-dipendenza dell'Inter è una "malattia calcistica" ormai acclarata: senza il croato i nerazzurri perdevano al 90' negli ottavi di Coppa Italia contro l'Empoli (spettacolare 2-2 di Ranocchia nel recupero, poi successo nei supplementari), sono stati battuti dal Sassuolo e sono stati salvati da Sanchez al 48' della ripresa domenica a Torino (1-1). Ecco perché, oltre ad augurarsi che sabato Marcelo sia presente (recupero pressoché scontato), la società lavora per... dargli lunga vita".