FCIN1908 / Rinnovo dirigenti, ecco la situazione: da Zhang 2 promesse a Marotta

Redazione1908

Quando Steven Zhang è ripartito per la Cina, è andato via promettendo a Beppe Marotta due cose, come appurato da Fcinter1908: la prima è che sarebbe rientrato per la festa di Natale, cui ha sempre voluto presenziare di persona, la seconda è che prima del suo rientro, avrebbe sistemato i rinnovi di tutta la squadra mercato.

Un argomento rimasto nel congelatore fino ad oggi ma che adesso è pronto a prendere vigore, anche perché Marotta, Ausilio e Baccin, in piena emergenza, hanno dimostrato abilità non indifferenti, consegnando a Inzaghi una squadra comunque competitiva, nonostante le partenze eccellenti.

Ecco perché Zhang è ancora più convinto che quella promessa fatta a Marotta debba essere mantenuta il prima possibile. Il nuovo accordo che la proprietà proporrà ai dirigenti sarà di un biennale, che dovrebbe quindi portare la nuova scadenza di Ausilio, Marotta e Baccin a giugno del 2024. Un affare che Zhang, nei suoi piani, conta di sistemare prima del suo rientro.