Rinnovo e poi caccia al record: Handanovic presente e futuro dell’Inter. E per il ruolo di vice…

Samir Handanovic, presente e futuro a tinte nerazzurre: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere sloveno è prossimo al rinnovo di contratto, visto che l’attuale accordo scade a giugno 2021. Un prolungamento che permetterebbe a Samir di avvicinare il record di presenze in Serie A con la maglia dell’Inter di Walter Zenga: l’Uomo Ragno si fermò a 328, mentre Samir ora è a 279 e potrebbe agganciare proprio Zenga qualora venisse conclusa l’attuale stagione e completata in toto la prossima.

CERCASI VICE – Il Corriere dello Sport, però, ribadisce come l’Inter sia alla ricerca di un secondo all’altezza della situazione, visto che Padelli non ha dato grandissime garanzie nel momento del bisogno: “L’orizzonte interista per il ruolo di vice porta a nomi come Musso dell’Udinese – l’argentino richiede un esborso di circa venti milioni – oppure all’alternativa di coltivare la crescita di Radu. Al momento il portiere rumeno è al Parma, dopo un anno e mezzo nel Genoa: una soluzione low-cost, in questo caso”, chiosa il quotidiano.