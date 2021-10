Rinnovo Lautaro: ecco quando l’ufficialità. Brozovic, c’è una linea oltre la quale non andare

In casa Inter si lavora sui rinnovi di alcuni pilastri della squadra

In casa Inter si continua a lavorare sui rinnovi. È ormai in dirittura d'arrivo quello di Lautaro Martinez come annunciato dallo stesso Beppe Marotta in occasione del festival dello Sport: "A breve annunceremo il suo rinnovo, che è importante e pone le basi per il futuro". Come riporta il Quotidiano Nazionale, accordo raggiunto tra le parti su tutta la linea, sia economica che di durata. L'attaccante argentino firmerà fino al 2026 e il suo ingaggio sarà di circa 6 milioni di euro netti. "Manca solo l’ufficialità che arriverà nel corso dei prossimi sette giorni. Non ci sono problemi, solo dettagli tecnici e burocratici su cui sono al lavoro gli avvocati. Normale routine. Via anche la clausola da 111 milioni di euro".