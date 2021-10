Gds – Brozovic non è Kessie: Inter sicura. Ma se rifiuterà rinnovo, scatterà annuncio

Marcelo Brozovic non è Franck Kessie. Il futuro del centrocampista croato sarà ancora a Milano, sponda nerazzurra. Club ottimista

Marcelo Brozovic non è Franck Kessie . Il futuro del centrocampista croato sarà ancora a Milano, sponda nerazzurra. E' ottimista il club di Viale della Liberazione, con Marotta che ha intenzione di chiudere la pratica con l'entourage di Brozo già entro questa settimana. Per arrivare all'annuncio entro fine anno.

"Altrimenti scatta la fase della trasparenza, ovvero bisognerà mettere in chiaro che il giocatore non vuole rimanere. Un po’ com’è appena accaduto a Firenze per Dusan Vlahovic. Una scelta drastica per evitare tira e molla pericolosi, anche con l’ambiente. Invece i vertici nerazzurri sono molto più ottimisti sia per Lautaro (si aspetta solo l’ufficialità), ma anche per Barella con cui sono stati avviati colloqui proficui", sottolinea la Gazzetta dello Sport.