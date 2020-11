Rinnovo Lautaro, dall’Inter un dettaglio che ha ridato il sorriso al Toro. Ora serve…

Lautaro Martinez sembra essersi messo alle spalle il momento difficile. Anche attraverso il gol segnato in nazionale, il Toro ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori e ora spera di continuare ad essere decisivo anche con la maglia dell’Inter. La Gazzetta dello Sport si focalizza proprio sul suo rendimento: “Il ritorno al gol ha restituito anche il sorriso a Lautaro, dopo settimane buie. Lo sfogo a Marassi dopo la sostituzione contro il Genoa, con tanto di pugni al terreno di gioco, ha rappresentato il momento più alto della frustrazione del Toro. Che è giovane e deve capire che certi momenti capitano a tutti.

Le prodezze contro Real Madrid e Atalanta, arrivate tra l’altro senza l’assistenza in attacco dell’altra metà della Lu-La, hanno scacciato i fantasmi della crisi sportiva, confermata poi dal gol al Perù di martedì notte. Lautaro è maturato in tutto, anche per via della paternità in arrivo. Agustina, compagna e influencer, ha condiviso via social quei giorni ricchi di emozioni e l’attesa di Nina rende tutto più speciale. Ma anche l’Inter ha contribuito al sorriso ritrovato. La voglia di rinnovare il contratto a Lautaro, garantendogli un ingaggio da top, è stata una prima carezza. Per l’abbraccio c’è bisogno dell’intesa totale, ma le parti sono a lavoro per andare avanti insieme. Ancora a lungo e magari senza clausola“.