Rinnovo Perisic, l’Inter non cambierà la sua proposta. E c’è una convinzione

L'attuale contratto dell'esterno croato scade a giugno: a fine stagione l'appuntamento per il prolungamento

La più grande urgenza dell'Inter, per quanto riguarda i contratti in scadenza a giugno, riguarda Ivan Perisic: l'esterno croato ha disputato una stagione incredibile, e nelle prossime settimane le parti si incontreranno per trovare un'intesa. La dirigenza nerazzurra non intende provarsi del giocatore, ma deve fare i conti con la richiesta di riduzione del monte ingaggi arrivata dalla proprietà, e non potrà quindi spingersi troppo oltre per un elemento sì determinante, ma che ha già compiuto 33 anni. A tal proposito l'ad Beppe Marotta è stato molto chiaro: "Quando finirà il campionato affronteremo tutte le situazioni in sospeso, compreso questa, nel rispetto della professionalità di un giocatore molto bravo. Ci siederemo e insieme decideremo al meglio. La volontà da parte nostra c'è sicuramente". Tuttosport fa il punto della situazione.