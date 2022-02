Rinnovo Skriniar, da Ausilio arriva un chiarimento. “Ecco cosa ha risposto Milan”

Il contratto che lega Milan Skriniar all'Inter scadrà a giugno 2023 ma c'è ottimismo in merito al rinnovo dell'intesa

Il contratto che lega Milan Skriniar all'Inter scadrà a giugno 2023 ma c'è ottimismo in merito al rinnovo dell'intesa. "Ad Appiano Gentile qualche dialogo informale è già stato affrontato, anche questa volta in assenza di procuratori. Ausilio ha chiarito al difensore che dopo aver affrontato le priorità Handanovic e Perisic (i cui contratti scadranno nel giugno del 2022), toccherà a lui discutere i termini del nuovo rinnovo", spiega Calciomercato.com.

Skriniar ha ribadito al club la volontà di proseguire in nerazzurro e proprio su questo si fonda l'ottimismo dichiarato in ottica rinnovo. "Il difensore ha ribadito la sua ferma volontà di proseguire in nerazzurro è questa unione di intenti è già una solida base da cui partire. Tra un mesetto si entrerà nel vivo, ma i primi sondaggi tra l’Inter e Skriniar fanno già ben sperare", conferma il portale.