Rinnovo Skriniar, domani summit decisivo? “Cresce l’ottimismo, l’Inter ha capito che…”

"Metà settimana, orientativamente domani, se gli impegni di tutti si incastreranno. Ci si vedrà davanti a un monitor, con una video call: un ulteriore passetto in avanti nella telenovela di fine anno, importante anche se non risolutivo. Siamo alle porte di un nuovo faccia a faccia (virtuale) tra l’Inter e Milan Skriniar, il terzo da quando il dossier rinnovo è diventato bollente sulle scrivanie di viale della Liberazione", commenta il quotidiano che rimarca come l'Inter abbia capito che il difensore non abbia un accordo con il PSG e voglia invece restare a Milano. "Questa consapevolezza, però, ha fatto aumentare l’ottimismo in casa Inter, come da dichiarazioni multiple dell’a.d. Beppe Marotta", aggiunge La Gazzetta.