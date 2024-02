La seconda è che questa partita conferma quanto sia stata una benedizione quel dietrofront di Romelu Lukaku in quella famosa sera di luglio. Il belga anche ieri è stato uno dei peggiori in campo, venendo anche ipnotizzato in un uno contro uno con Sommer in cui tutti avevamo dato per scontato segnasse. E il suo mancato ritorno ha permesso, soprattutto, di far sbocciare Marcus Thuram come titolare indiscusso dell'Inter: perché in una serata in cui Lautaro Martinez non è riuscito ad incidere come al suo solito, ci ha pensato il francese. E va ringraziato sentitamente Big Rom: perché ora ci stiamo godendo un vero e proprio gioiello che è decisivo in tutto e per tutto. E per giunta per la seconda volta proprio contro la Roma del grande ex.