Romano: “Casadei, Chelsea spinge forte. Inter ha respinto offerta, arriva nuovo assalto”

Il Chelsea non molla la presa sul giovane centrocampista nerazzurro

Il Chelsea non molla la presa su Cesare Casadei. Si è parlato nei giorni scorsi di un'offerta da 7 milioni di euro dei Blues, proposta rifiutata dall'Inter. Ma questo non ha fermato il club londinese che tornerà alla carica come spiega Fabrizio Romano. "Il Chelsea sta lavorando seriamente all'affare Cesare Casadei. È il prossimo obiettivo dopo Carney e Slonina. Il Chelsea vuole riprovarci dopo l'offerta respinta dall'Inter. La trattativa andrà avanti ma l'Inter cercherà di trattenerlo quest'estate".