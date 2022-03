Romano: “Inter, cileni in uscita. Bremer molto avviata. Scamacca? Dipende da un altro nome”

Il punto sul mercato nerazzurro da Fabrizio Romano nel suo podcast settimanale: diverse operazioni in entrata e in uscita

Marco Astori

Nel corso del suo podcast "Here We Go", Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in entrata in casa Inter. Partendo dalla questione legata ad Arturo Vidal: "Ormai è uno scenario scritto, Vidal e l'Inter si separeranno a fine stagione, la decisione è stata presa da tempo. Anche Alexis Sanchez credo che l'Inter farà valutazioni finali, il club vuole ritoccare il reparto offensivo: Vidal sempre più verso il Flamengo e per Sanchez presto saranno prese delle decisioni perché il contratto pesa tanto".

SCAMACCA - "L'Inter ci sta lavorando da tempo ma c'è un punto importante che va chiarito: c'è un passaggio importante, ovvero la gestione di Pinamonti. Per il club è importante fare cassa con lui: non sono sicuro possa essere una soluzione inserirlo con il Sassuolo. Vedremo se potranno crearsi altre possibilità. Per l'Inter è quindi importante gestire Pinamonti per poi dare l'assalto finale a Scamacca".

BREMER - "La situazione è molto chiara: l'Inter ci sta lavorando con grande forza da mesi anche con gli agenti del giocatore per chiuderla in estate. Non è chiusa, devi trovare un accordo per la costruzione dell'operazione finanziaria col Torino, ma è molto ben avviata a livello di dialoghi e sensazioni con giocatore e Torino. Adesso tra club bisognerà trovare la formula giusta".