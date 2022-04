Romano: “Dybala? L’Inter c’è. Lukaku? Persone a lui vicine mi dicono che…”

Intervenuto in collegamento con la CBS, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter

Intervenuto in collegamento con la CBS, Fabrizio Romano , esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter, partendo dal futuro di Lautaro Martinez : "Più che la Premier League, dove c'è il Tottenham di Conte che è interessato, terrei d'occhio l'Atletico Madrid per Lautaro: posso dire che prima di andare all'Inter i Colchoneros erano vicinissimi a prenderlo. E' sempre stato un obiettivo di Simeone, ma oggi l'Inter non ha offerte ufficiali sul tavolo: ora è tutto tranquillo, Lautaro è molto felice a Milano e sarebbe felice di continuare all'Inter. Ma oggi non posso dire che resterà al 100%: dovesse arrivare una proposta indecente, il club sarebbe pronto a discuterla.

Lukaku? Dobbiamo tenere d'occhio la situazione: lui vorrebbe tornare in Italia e all'Inter. Ho sentito dei rumor sul Milan, ma persone vicine a lui mi dicono che non abbia intenzione di andare al Milan, la sua priorità è l'Inter. Dybala? L'Inter è molto interessata, ha un rapporto speciale con Marotta: al momento però non ci sono offerte ufficiali. Hanno parlato ma solo questo: Dybala ora vuole aspettare la fine della stagione per poi decidere: i suoi agenti saranno presto in Spagna per parlare con alcuni club, ma al momento la situazione è ferma. Teniamo però una porta aperta per l'Inter per il rapporto con Marotta".