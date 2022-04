Futuro Lautaro, svolta importante: “Non si fa peccato a pensare che ora l’Inter…”

Il ds Ausilio due settimane fa è stato a Madrid per seguire i quarti di Champions, ma anche per sondare il terreno con club e intermediari

E' tornato ad essere finalmente Lautaro Martinez l'uomo del momento in casa Inter. I quattro gol nelle ultime quattro partite certificano il ritorno del vero Toro nerazzurro, che continua a far gola a tanti top club in Europa. Scrive in merito Tuttosport: "Il ds Ausilio due settimane fa è stato a Madrid per seguire i quarti di Champions, ma anche per sondare il terreno con club e intermediari su possibili interessamenti per i giocatori nerazzurri.