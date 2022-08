Romano: “Dumfries, Inter non ha ricevuto proposte. Skriniar? Ecco l’ultima vera offerta Psg”

Nel corso del suo podcast Here We Go, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sul futuro di due big possibili in uscita in casa Inter, ovvero Denzel Dumfries e Milan Skriniar. Partendo dall'olandese: "Si parla tanto di Inghilterra ma ad oggi l'Inter offerte dal Chelsea non le ha ancora ricevute. L'interesse di Tuchel è noto da tempo, ma ad oggi zero offerte. Il discorso Skriniar-Psg è fermo da giugno a 50 milioni: quando si è parlato di vari rilanci, all'Inter non sono mai arrivati. L'Inter a 50 non vende Skriniar, ne vuole almeno 70: ad oggi non ci siamo. Il Psg sta attuando sempre la stessa strategia: si fa alle proprie condizioni oppure lascia il tavolo. Intanto l'Inter lavora sul rinnovo di Skriniar: il club vuole provare a completare il tutto al più presto ma non siamo ancora a quel punto"