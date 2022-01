Romano: “L’Inter vuole bloccare Scamacca. Brozovic rinnoverà, per Perisic…”

I rinnovi di Brozovic e Perisic, ma anche il nome in entrata di Scamacca: ecco le parole di Fabrizio Romano sul mercato dell'Inter

I rinnovi di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, ma anche il nome in entrata di Gianluca Scamacca. Così Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta ha parlato del mercato dell’Inter: “Scamacca? A gennaio non va da nessuna parte. Inter e Juve stanno spingendo molto, per bloccarlo subito in vista dell’estate. Non annunceranno nulla a gennaio, ma vogliono mettere prima possibile le mani su di lui.