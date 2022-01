ESCLUSIVA Altobelli: “Marotta ha cambiato l’Inter. Tanti meriti a Conte ma Inzaghi…”

Le parole dell'ex bomber nerazzurro alla vigilia della finale di Supercoppa tra le due squadre al Meazza

Daniele Vitiello

Poco più di 24 ore e al Meazza ci sarà in palio il primo trofeo stagionale. L'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica, sfiderà la Juventus, vincitrice dell'ultima Coppa Italia, nella finale di Supercoppa italiana. Un derby d'Italia come sempre ricco di fascino, accentuato dalla posta in palio. I nerazzurri vogliono proseguire sulla scia di quanto fatto vedere finora, mentre i bianconeri tenteranno un colpaccio che darebbe linfa anche alla risalita in campionato.

Ne abbiamo parlato con uno dei più grandi doppi ex dell'incrocio, Alessandro Altobelli, per tutti Spillo. Queste le sue parole in esclusiva per Fcinter1908.it: "L'Inter vince da otto gare di fila, la Juventus ha sfoderato una grande rimonta contro la Roma. Entrambe sono in un buon momento, ma vedo favoriti i nerazzurri per quanto fatto da inizio stagione e anche perché la Juventus si presenterà a Milano con qualche assenza, su tutte quella di Chiesa. Sarà una sfida tutta da vedere, anche perché la rivalità è sempre forte e la tensione sarà alta. La posta in gioco è importante, per cui entrambe daranno il massimo".

Per la prima volta negli ultimi anni i nerazzurri arrivano ad un incrocio con i bianconeri da grandi favoriti.

"Le cose stanno cambiando. Negli ultimi anni la Juventus ha commesso diversi errori che hanno portato alla fine di un ciclo, su tutti la decisione di privarsi di Marotta. Non è un caso che l'arrivo di Beppe a Milano sia coinciso con l'inizio di un progetto vincente per i nerazzurri. Ha cambiato tutto. L'Inter ha davanti un futuro importante, per la Juventus invece non sarà facile ripartire, anche perché ci sono diverse rivali nelle zone nobili di classifica".

Nell'Inter torna Calhanoglu. Può essere lui l'uomo in più?

"La forza di questa squadra è nel collettivo e lo ha dimostrato anche l'ultima partita. Tutti danno il massimo e sono inseriti in un contesto funzionale alle caratteristiche di ciascuno. Calhanoglu è sicuramente un giocatore importante per questa squadra, ma parliamo di una finale e può essere decisa da chiunque, soprattutto tenendo conto delle tante risorse di cui gode Inzaghi".

A proposito di Inzaghi, ti aspettavi che potesse incidere così tanto?

"I meriti sono di tutti nel cammino svolto finora dall'Inter. A partire dal presidente, che da quando è arrivato ha investito tanto, affidandosi anche a dirigenti di primissimo livello, come ho sottolineato prima. In questa squadra si vedono ancora i meriti di Conte, ma Inzaghi è stato altrettanto bravo a proseguire il lavoro e metterci del suo. E' un signor allenatore, scelta azzeccatissima".

Vincere o perdere mercoledì quanto potrà incidere sul prosieguo della stagione per entrambe?

"Il fattore psicologico conta tantissimo. Ciò che non conterà, sarà il passato recente di entrambe perché la Supercoppa è una gara a sé e non conta cosa hai fatto la domenica prima. E' inevitabile che vincere darebbe nuove motivazioni e grande consapevolezza ad entrambe".