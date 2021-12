Romano: “Perisic aspetta l’Inter. In estate 2 addii certi. Marotta su Bremer e…”

Così l'esperto di mercato sull'Inter: "Il rinnovo di Brozovic è sempre più vicino, c'è grande ottimismo. Di Perisic non si parla più di Bundesliga"

Nel corso del suo podcast "Here We Go", Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle principali trattative in casa Inter, sia in entrata che in uscita: "Il rinnovo di Brozovic è sempre più vicino, c'è grande ottimismo. Di Perisic non si parla più di Bundesliga: non ha accordi con nessuno e non andrà in Germania. Lui sta aspettando l'Inter. In difesa c'è il nome di Bremer in prospettiva, così come quello di Frattesi: sono giocatori su cui l'Inter sta ragionando. Il Napoli sul brasiliano però c'è e sta facendo delle riflessioni sul reparto difensivo.