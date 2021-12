Inter, si punta sul player trading? “Ecco il nome che può salutare in estate”

L’ad Marotta lunedì ha fatto capire che il futuro dell’Inter passa dal player trading: c'è già, secondo Tuttosport, un indiziato

Beppe Marotta è stato chiaro: in Serie A nei prossimi anni sarà necessario affidarsi al player trading. E l'Inter ha già cominciato a familiarizzare questa pratica la scorsa estate, senza però avere la possibilità di investire per sostituire i partenti. E la prossima estate? Tuttosport ha già un'idea su chi può salutare: "De Vrij fra una stagione andrà in scadenza di contratto (2023) e non è detto che rimanga a Milano.