Romano: “Scamacca, no West Ham ai 24 mln dell’Inter. Atalanta pronta a offerta più alta”

Ribaltone inaspettato nella trattativa per Gianluca Scamacca. Nelle ultime ore, infatti, l'Atalanta sta premendo con forza per il centravanti del West Ham, sfruttando anche il momento di impasse tra l'Inter e gli Hammers dopo il no del club inglese all'ultima offerta da 24 milioni di euro dei nerazzurri. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, il West Ham si aspetta che oggi la Dea mandi una proposta più importante di quella dell'Inter per Scamacca: la corsa è quindi apertissima.