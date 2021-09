Inter, cala il costo della rosa: da 251 mln a 219 mln. Tutti i valori dei giocatori

Calcio e Finanza ha confrontato i costi della rosa nelle ultime due stagioni: riduzione del 15% come richiesto da Suning

Il costo complessivo della rosa dell'Inter è sceso in questa stagione rispetto alla stagione 2020-2021. Calcio e Finanza ha stimato l'impatto a bilancio dei calciatori nerazzurri considerando gli stipendi lordi (quanto effettivamente paga il club) e la quota di ammortamento o il costo del prestito dei giocatori partiti in estate.

La rosa costa 31,7 mln in meno se si prendono in considerazione i giocatori della rosa di Inzaghi e quelli partiti in prestito ma di proprietà della società milanese.