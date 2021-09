Inter in sicurezza ma non ancora tranquilla. CdS: “Suning, la soluzione è una”

I problemi del gruppo Suning non lasciano dormire sonno sereni al popolo nerazzurro, che rimangono preoccupati

"L'Inter si appresta a chiudere un bilancio in grave perdita, come tutti i club italiani, mentre il 2021/22 potrebbe assumere connotati decisamente più rosei, grazie alle ricche plusvalenze realizzate con le cessioni eccellenti. Non è tuttavia l'aspetto economico a doversi tenere in osservazione, bensì la cassa. Coi proventi delle cessioni (Lukaku sarà probabilmente saldato dal Chelsea a rate) bisognerà in ogni caso onorare i debiti verso Real (dovrebbe residuare una trentina di milioni) e Manchester United (una cinquantina). Si dovrà poi far fronte a una gestione che continua a bruciare cassa (almeno 10 milioni al mese). Per avere un'idea: partendo a giugno 2020 con 88 milioni in cassa, provenienti in gran parte dalla cessione di Icardi e pure con i proventi (67 milioni) di un prestito obbligazionari, l'Inter aveva necessitato di 50 milioni in extremis per bilanciare le uscite di cassa a fine maggio onorando con ritardo gli stipendi.