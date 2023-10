Rummenigge: “Scudetto, spero vinca l’Inter. Pavard? Pagato il giusto, ecco com’è andata”

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni dei media presenti a margine del suo intervento a Trento in occasione del "Festival dello Sport" organizzato da La Gazzetta dello Sport: "Lautaro e Thuram stanno bene, Lautaro ha fatto addirittura 4 gol in un tempo ed è stato un record. Lautaro è un grande giocatore, Thuram ha sostituito Lukaku e fino ad oggi sta facendo bene. Seconda stella? Spero che l'Inter riesca a vincere, ha una squadra forte. L'unica cosa che deve correggere è non perdere punti come contro il Bologna".