La fascia destra rimane ancora un rebus per l'Inter. Tutto ruota intorno alla decisione di Denzel Dumfries. L'esterno olandese non ha ancora dato una risposta definitiva alla proposta di rinnovo del club nerazzurro. Ecco perché in Viale della Liberazione da mesi guardano alle alternative in caso di addio anticipato di Dumfries. Uno dei nomi sui taccuini di Marotta e Ausilio è quello di Dan Ndoye. Il 23enne svizzero di origini senegalesi è stato protagonista di un'ottima stagione col Bologna e l'Europeo con la Svizzera rappresenta una vetrina importante.