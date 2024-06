La notizia è che il Bayern Monaco è fortemente interessato ad Hakan Calhanoglu . In casa Inter nessuno è incedibile, anche se il centrocampista turco è considerato imprescindibile per Simone Inzaghi. Anche il club nerazzurro ha fatto muro quando i bavaresi hanno chiesto informazioni a maggio. "La nuova linea societaria è chiara: non ci sono incedibili, non ci sono spazi per giochetti dei procuratori. Una cosa che si è già vista con il rinnovo di Lautaro", sottolinea Panorama.

"La richiesta monstre di ingaggio (12 mln) avanzata dal procuratore dell'argentino, si è scontrata con la volontà ferrea della dirigenza: («9 compresi di bonus, non un euro di più. Se Lautaro se ne vuole andare per 2-3 milioni in più ci porti una squadra ed un'offerta congrua...»). Lo stesso vale per Chala: il turco, il suo agente, hanno tempo entro il 15 luglio per arrivare in sede con un'offerta importante da almeno 70 mln; a quel punto si può cominciare a parlare. Chiarezza, soldi e tempo. Su questo i nerazzurri non sono più disposti a cedere. Una durezza che di sicuro porterà il giocatore ed il suo procuratore a mettere le carte sul tavolo, per scoprire se c'è un poker o se si tratta di un bluff...".