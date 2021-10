Stadio Inter, Sala: “Incontro con i club andato bene. C’è possibilità di apertura”

Il Sindaco di Milano ha parlato dell'ultimo incontro avuto con Inter e Milan per parlare del nuovo impianto

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - L'incontro di ieri tra il Comune di Milano e Inter e Milan sul progetto di realizzazione del nuovo stadio "è andato bene e secondo me c'è una possibilità di apertura, di trovare una mediazione. Credo che ci rivedremo già in settimana, io penso si possa fare".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del dialogo con i club per la realizzazione del nuovo impianto sportivo in città a margine della presentazione della nuova edizione di Bookcity, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura. "Qui è un problema di mediazione tra la comprensibile necessità delle squadre di avere un impianto nuovo e la mia necessità di fare rispettare le regole - ha aggiunto - che ci siamo dati, quindi di avere una costruzione sostenibile. Ovviamente bisogna fare le cose con tutta l'attenzione del caso ed essendo chiari con i cittadini, non voglio dire di più perché penso che sia un errore cominciare a lasciare intendere mezze cose. Quando troveremo una soluzione, mi auguro che la troveremo, ci metteremo la faccia insieme io dal lato Comune e le due squadre e spiegheremo ai cittadini cosa si può e vuole fare". (ANSA).