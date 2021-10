Nuova giunta Milano, Urbanistica a Tancredi. Sala: “Vogliamo stimolare interessi immobiliari”

Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Marino, il sindaco rieletto di Milano, Giuseppe Sala, ha presentato la giunta comunale

"Alcuni assessorati sono più delicati, come quello all'Urbanistica. Siamo nella fortunata situazione di avere grandi interessi immobiliari (chiaro riferimento allo stadio in zona San Siro, ndr), li vogliamo stimolare". Altre parole di apertura di Sala nei confronti dei due club, dunque. Nei prossimi giorni, come confermato dallo stesso sindaco, sono previsti ulteriori incontri tra le parti e verosimilmente nelle prossime settimane si avrà l'ok definitivo. Inter e Milan spingono per avere una nuova casa.