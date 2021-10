Milano, Sala: “San Siro? Incontrerò Inter e Milan. Ieri mi hanno whatsappato chiedendomi…”

Dopo cinque anni di governo, Giuseppe Sala si appresta a sedere a Palazzo Marino per un altro quinquennio: le sue parole sul tema San Siro

Dopo cinque anni di governo, Giuseppe Sala si appresta a sedere a Palazzo Marino per un altro quinquennio. Le elezioni amministrative, infatti, hanno sancito il secondo trionfo del sindaco uscente. Fra i temi delicati da affrontare, ovviamente, quello relativo al nuovo stadio di Inter e Milan, in attesa di novità. In conferenza stampa, Sala ha risposto anche a una domanda sulla questione stadio, rispondendo: