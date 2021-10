Inter, è fatta per l’arrivo di Onana. Ma la grande novità riguarda Handanovic

A partire dalla prossima stagione il nuovo portiere titolare dell'Inter sarà André Onana: ma c'è una novità su Handanovic

Come vi abbiamo riportato, a partire dalla prossima stagione il nuovo portiere titolare dell'Inter sarà André Onana, che arriverà a Milano a parametro zero dall'Ajax. Ma Samir Handanovic, che sta giocando quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima annata da titolare, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe restare in ogni caso in nerazzurro, anche come vice: