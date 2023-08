FCIN1908 / Samardzic-Inter, la firma entro il weekend: ecco perché

Lazar Samardzic sta ultimando l’iter che lo porterà a diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter. Dopo le visite mediche di rito, sostenute questa mattina, manca però la firma sul contratto: per quello bisognerà attendere ancora un po’, ma il motivo è presto spiegato.

FACCIAMO CHIAREZZA - Dopo Emil Audero, i tifosi pensavano che nel pomeriggio in viale della Liberazione arrivasse anche l’ormai ex Udinese. Così non sarà perché, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, si attende semplicemente l’arrivo a Milano del suo entourage e del papà, attesi comunque entro il weekend (magari già domani).