Sampdoria-Inter, Inzaghi senza sudamericani? Sensi ok, Dimarco insidia Perisic

Il tecnico dell'Inter terrà fuori Lautaro, Correa, Vidal e Vecino. Alle spalle di Dzeko ci sarà il centrocampista ex Sassuolo

Prima la Sampdoria, poi il Real Madrid. Dopo la pausa per le Nazionali, l'Inter si prepara al tour de force, ma il tecnico Simone Inzaghi vuole massima concentrazione per la partita del Marassi contro i blucerchiati. I sudamericani rientreranno tra oggi e domattina e quasi certamente partiranno dalla panchina domenica.

Confermata la solita difesa, davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni.Brozovic in regia, con Barella e Calhanoglu al suo fianco. A destra Darmian in vantaggio su Dumfries, sulla corsia opposta ballottaggio tra Perisic e Dimarco. Il croato sarà sicuramente titolare mercoledì col Real Madrid, per questo Inzaghi potrebbe preferirgli Dimarco contro la Samp. Sensi, recuperato, giocherà alle spalle di Dzeko. Anche se Inzaghi aspetta di valutare Correa e Lautaro, non è escluso che uno dei due possa anche partire al fianco del bosniaco.