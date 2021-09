Inter, Inzaghi domani avrà tutti a disposizione. Vecino l’ultimo a rientrare

Lautaro Martinez, Correa e Vidal rientreranno in giornata, mentre il centrocampista dell'Inter sarà a Milano domattina

L'Inter sta preparando la partita di domenica alle 12.30 contro la Sampdoria. Inzaghi ha riabbracciato i nazionali e sta valutando le condizioni di tutti i giocatori in vista della gara del Marassi e di quella di San Siro di mercoledì contro il Real Madrid.

Secondo quanto riporta Sky Sport "Sono rientrati tutti tranne i sudamericani. Tre rientreranno con i charter taxi che faranno tappa in altre città europee oltre che arrivare a Milano. Nel pomeriggio di oggi rientreranno Correa, Lautaro e Vidal. Arriverà domattina presto invece Vecino. Ci saranno tutti e quattro per l'allenamento di domani pomeriggio. I 4 che devono ancora rientrare verranno valutati, difficile che possano partire dall'inizio, probabile che vadano tutti in panchina".