Brozovic, il ritorno: “Vuole riprendersi l’Inter e allontanare le voci di scambio con Kessié”

Domani sera, con ogni probabilità, Marcelo Brozovic riprenderà il suo posto a centrocampo, davanti alla difesa dell'Inter, dove è stato per tanto tempo una colonna insostituibile. Le grandi prestazioni di Calhanoglu hanno smorzato la disperazione dell'ambiente per la sua assenza, tanto da far aumentare a dismisura le voci su un possibile scambio a gennaio con il Barcellona e con Kessié. Un'idea che potrebbe tornare d'attualità in estate. Per il momento, però, Epic Brozo ha solo l'Inter in testa, come scrive calciomercato.com: