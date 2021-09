Samp-Inter, c’è Dzeko dal 1′. Sudamericani, ecco la situazione. Sensi…

Le ultime da Appiano Gentile in vista della gara contro la Sampdoria

A tre giorni dalla gara contro la Sampdoria, Simone Inzaghi dovrà fare i conti con la questione relativa ai rientri e la condizione dei giocatori dalla nazionale. Secondo quanto riporta Sky Sport, per quanto riguarda i sudamericani che arriveranno domani in orari diversi, l'unico allenamento vero sarà quello di sabato. Per questo è improbabile che qualcuno di loro possa partire dal 1'. Bisognerà inserire qualcuno di quelli arrivati tra gli ultimi, giocatori come Brozovic potrebbero giocare dal 1', stessa cosa si può dire dei due terzi della difesa.