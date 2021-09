Gds – Inter, Sensi ci sarà con la Samp: oggi lavorerà in gruppo

Il polpaccio che gli ha tolto la Nazionale non sembra precludergli la sfida contro la Samp. Per di più, domenica è candidato al ruolo di seconda punta

Un po' di apprensione ieri nell'ambiente Inter alla notizia dell'ennesimo stop muscolare per Stefano Sensi . L'allarme è però prontamente rientrato, con lo stesso giocatore che ha tranquillizzato tutti sui social . E ora, come scrive La Gazzetta dello Sport, c'è la Samp nel mirino: "Ieri Stefano Sensi era regolarmente alla Pinetina e ha svolto una seduta individuale: niente di diverso dagli altri reduci dalle nazionali.

Lui, però, il ritiro azzurro lo aveva lasciato nella stessa giornata per un piccolo fastidio al polpaccio: niente sfida contro la Lituania che avrebbe giocato da titolare. Già oggi dovrebbe, invece, lavorare in gruppo con Simone Inzaghi: insomma, il polpaccio che gli ha tolto la Nazionale non sembra precludergli la sfida contro la Samp. Per di più, domenica è candidato al ruolo di seconda punta dal primo minuto al fianco di Dzeko".