Inter, Inzaghi ha provato Dzeko-Sanchez. Argentini in vantaggio. Sorpresa in difesa?

Il tecnico dell'Inter aspetta di valutare le condizioni dei due attaccanti per scegliere il partner di Dzeko contro la Sampdoria

"Ieri, in partitella, c’era Sanchez insieme a Dzeko. Ma è difficile pensare che il cileno abbia nelle gambe la benzina per giocare dall’inizio. Il grande favorito per affiancare Dzeko, insomma, resta Sensi. Attenzione però alla “variabile” argentina. Nel senso che Inzaghi è curioso di verificare in quali condizioni siano Lautaro e Correa. Il secondo, in particolare, è entrato solo nell’ultima mezz’ora con la Bolivia e aveva giocato uno spezzone anche con il Venezuela. Inoltre, il match con il Brasile di domenica scorsa è stato interrotto dopo 6’. Insomma, sia il “Tucu” sia il “Toro” potrebbero essere penalizzati dal lungo viaggio e dal fuso orario, ma la stanchezza non dovrebbe essere eccessiva. A ogni modo, il vero dubbio riguarda la fascia sinistra, con Perisic che parte comunque in vantaggio rispetto a Dimarco. Attenzione anche alla difesa, nel senso che qualcuno potrebbe essere risparmiato in vista del Real Madrid. Ieri, a esempio, c’era Ranocchia era al centro, tra Skriniar e Bastoni", rivela il Corriere dello Sport