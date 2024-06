Il club nerazzurro in pole per il giovane difensore della Sampdoria: i nomi in ballo

Gianni Pampinella Redattore 28 giugno 2024 (modifica il 28 giugno 2024 | 17:32)

L’Inter vuole ringiovanire la rosa e ha messo nel mirino Giovanni Leoni. Secondo quanto riporta Repubblica, il club nerazzurro è in pole position per il giovane difensore della Sampdoria. Pietro Accardi è stato intercettato ieri a Milano presso la sede nerazzurra per un incontro con Piero Ausilio. "Il responsabile dell’area tecnica blucerchiata sta cominciando a valutare tutte le possibili contropartite del promettente difensore. Si ragiona sull’ipotesi di un pacchetto articolato, che comprende non solo la contropartita economica, ma anche il prestito di Leoni alla Sampdoria per almeno una stagione e di uno-due ulteriori giovani", si legge sul quotidiano.